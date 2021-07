Hôtel refusant l’accès de femmes célibataires à Marrakech: des défenseurs des droits de l’Homme entrent en ligne

Un établissement hôtelier de Marrakech a eu le toupet d’interdire son accès aux femmes célibataires, n’étant pas accompagnées de membres de leurs familles. Cette décision sexiste, aberrante et inadmissible n’a pas manqué de faire vivement réagir plusieurs associations œuvrant dans la défense des droits de l’Homme.

Dans un communiqué commun, ces associations s’insurgent unanimement contre ce comportement incitant à la misogynie, l’obscurantisme, le terrorisme et la haine. Cette attitude est également un crime discriminatoire à l’encontre de la femme et contraire au principe universel de l’égalité et de la parité femmes/hommes, précise ledit communiqué.

Aussi, ces associations de la défense des droits humains demandent-elles au parquet général compétent de diligenter une enquête à ce sujet. Et ce, en faisant aussi appel aux ministères de l’Intérieur et du Tourisme et à l’Association marocaine des droits de l’Homme (AMDH) en vue de leur intervention contre de tels comportements criminels qui nous font revenir à des temps révolus,

Lesquels temps spoliaient les femmes de leurs droits et les lésaient du bénéfice de prestations publiques, en tant que citoyennes, femmes d’affaires, fonctionnaires ou employées.

De même, ajoute le communiqué, qu’un tel comportement sexiste, machiste et ségrégationniste constitue une violation des droits humains, incitant à la dévalorisation de la gent féminine, à sa « diabolisation », ainsi qu’un frein à son épanouissement, à l’édification de sa personnalité et à sa dignité de femmes indépendantes.

Larbi Alaoui