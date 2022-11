Hospitalisée, Bouchra Ahrich se confie sur son état de santé (PHOTO)

Plusieurs pages des réseaux sociaux ont répandu des nouvelles sur l’état de santé de l’actrice marocaine, Bouchra Ahrich, qui a dû d’urgence se rendre à une clinique privée de Marrakech.

Alors qu’un ami proche de l’actrice avait affirmé, via son compte officiel Facebook, que l’équipe médicale de la clinique a décidé de faire effectuer à Bouchra Ahrich une opération de la vésicule biliaire urgente, notre magazine digital « Ralia » a essayé de la contacter mais le téléphone de celle-ci est resté aux abonnés absents.

Vendredi soir, Bouchra Ahrich a donné des nouvelles sur son état de santé pour rassurer ses fans. Sur son compte Instagram, l’artiste a posté une story. « Merci pour vos appels et vos messages. J’ai dû être hospitalisée en urgence à cause d’un problème à l’estomac provoqué par le surmenage. Le médecin a insisté afin que je passe la nuit à la clinique. Je me porte mieux maintenant », a-t-elle écrit.

Rappelons, par ailleurs, que l’actrice marocaine avait précédemment dévoilé avoir subi une rhinoplastie (ndlr, opération de chirurgie esthétique ayant pour but de corriger la morphologie du nez), pendant son séjour en Turquie. Et ce, uniquement pour des raisons de santé, avait-elle expliqué

M.R.