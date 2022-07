Hospitalisé, Mohamed Réda donne des nouvelles sur son état de santé (VIDEO)

L’artiste marocain Mohamed Reda avait été hospitalisé d’urgence pour des problèmes de santé. C’est l’artiste lui-même qui a annoncé la nouvelle, jeudi 14 juillet, via une story sur son compte Instagram.

Et c’est de la salle des urgences de l’hôpital que Mohamed Reda est réapparu en commentant sa story par l’expression « Al Hamdou lillah! ». Mohammed Reda a aussi posté une autre story où il a révélé que son état de santé s’améliore et que la guérison est proche, tout en remerciant toutes les personnes qui ont demandé de ses nouvelles et ont tenu à se rassurer sur sa santé.

Par ailleurs, la chanson intitulée » 7alwa » est la dernière œuvre connue de l’artiste marocain qu’il a sortie sous forme de clip sur sa chaîne YouTube, il y a déjà une année. Pour cette chanson, Mohamed Reda a collaboré avec Younes Adam pour ce qui est des paroles et de la composition musicale., alors que les arrangements sont de Adil Lakhlifi. La réalisation du clip de la chanson »7alwa », elle, est l’œuvre d’Achraf Yassine Zine.

L.A.