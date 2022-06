Hospitalisé au Maroc, un Américain partage son expérience

Christian Grossi, c’est ce jeune Américain dont les vidéos promeuvent les destinations attrayantes de séjours touristiques de par le monde.

Lors dans son séjour au Maroc, le célèbre tiktokeur, victime d’une intoxication alimentaire, a dû être hospitalisé; Et il a été fortement surpris par le montant de la facture qu’il devait payer pour son hospitalisation, selon un article du site » Al Horra ».

En effet, l’hôpital public marocain a demandé à Christian Grossi de s’acquitter, en contrepartie des soins qui lui ont été prodigués, d’une somme ne dépassant pas les 31 dollars US, l’équivalent de quelque 303,8 DH (1 dollar américain= 9,80 DH). Photo de la facture que le jeune globe-trotteur a vite fait de publier sur sa page Tik Tok pour la faire partager avec ses fans et followers, en notant que les soins reçus au Maroc lui auraient coûté des milliers de billets verts s’il avait été hospitalisé aux Etats-Unis.

De même que le jeune Américain de 23 ans a raconté que son hospitalisation au Maroc a eu lieu alors qu’il a perdu connaissance et s’est effondré sur le trottoir, pendant qu’il déambulait sur une avenue. « Quand j’ai repris conscience, je me suis retrouvé devant quatre Marocains qui m’ont versé de l’eau sur la tête. Ils ne parlaient que la langue arabe et je n’ai compris que le mot « hôpital », a raconté Christian Grossi

Et effectivement, il a été transféré dans un établissement hospitalier public, par les quatre hommes, où on lui a administré, aux urgences, des antibiotiques et des médicaments anti-nausées par perfusions. Et le lendemain, se sentant mieux, il s’attendait à ce qu’on lui demande une facture salée, surtout qu’il n’avait pas d’assurance maladie.

Mais que sa surprise et sa stupéfaction ont été grandes de savoir qu’il ne devait « casquer » que la modique somme de 31 dollars, soulignant que l’hôpital lui a demandé de verser la somme en espèces, alors qu’aux Etats-Unis, cela n’est pas pas permis, mais que l’on exige de présenter des cartes de GAB ou des chèques électroniques, a-t-il expliqué.

*L.A.