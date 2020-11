Horizon Press présente ses condoléances à la famille Sijilmassi

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Madame Omaya Saifi Sijilmassi. La défunte n’est autre que la mère de Tariq Sijilmassi, Président du Directoire du Groupe Crédit Agricole du Maroc et de Fathallah Sijilmassi, ancien Secrétaire Général de l’Union pour la Méditerranée et ex-ambassadeur du Royaume à Bruxelles, auprès de l’Union Européenne.

Mme Omaya Saifi Sijilmassi, était aussi l’épouse de Mohamed Sijilmassi, ambassadeur de Sa Majesté en Algérie, en Russie et au Danemark. En ces circonstances attristées, le groupe Horizon Press présente ses sincères condoléances à la famille Sijilmassi et à ses proches. Que Dieu ait la défunte en Sa sainte miséricorde. Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.