Horaires des écoles au Maroc: encore du changement en vue!

C’est une décision qui semble avoir été prise à la va-vite. Celle concernant les nouveaux horaires des établissements scolaires. Après le maintien par le Maroc de l’heure d’été toute l’année, le ministère de l’Education a annoncé qu’un nouvel horaire scolaire sera adopté à partir du mercredi 7 novembre dans l’ensemble des établissements scolaires publics et privés: De 9h00 à 13h00 le matin et de 14h00 à 18h00 l’après-midi.

Selon une source bien informée de Le Site Info, le département de Saïd Amzazi compte revoir l’horaire des cours, et ce, pour “l’intérêt des élèves”. En effet, le ministère a estimé que le laps de temps d’une heure pour la pause déjeuner n’était pas suffisant pour les élèves.

Et d’ajouter que cette nouvelle mesure concernera uniquement certaines régions du pays.

Rappelons que le nouvel horaire scolaire vise à permettre aux élèves, aux stagiaires et aux étudiants d’effecteur leurs déplacements dans des conditions sûres et convenables et de faire en sorte qu’ils puissent quitter leurs établissements dans l’après-midi alors qu’il fait encore jour, avait indiqué le ministère. Cette mesure a été prise suite à l’adoption en conseil de gouvernement du projet de décret 2.18.855 relatif à l’heure légale (GMT+1) stipulant le maintien de l’heure d’été.

R.T.