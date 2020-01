Hôpital Moulay Abdellah de Salé: des milliards pour un projet déplorable

Des acteurs associatifs ont lancé un appel afin qu’une enquête soit diligentée concernant l’hôpital Prince Moulay Abdallah, à Salé. L’établissement hospitalier a coûté la bagatelle de 31 milliards de centimes et, depuis son inauguration (par le roi Mohammed VI), connaît dysfonctionnements sur anomalies criantes et malversations, rapporte le quotidien Al Massae.

Parmi ces dysfonctionnements, les plus graves sont les pannes courantes d’appareils récemment acquis à des prix exorbitants et l’extorsion de sommes sonnantes et trébuchantes en contrepartie d’opérations chirurgicales.

Par ailleurs ajoute la même source, l’acteur associatif et conseiller municipal, Hicham Ould Daghria, a affirmé que l’hôpital en question s’est mué en”bâtisse ne présentant aucune valeur ajoutée, malgré l’importante enveloppe budgétaire qu’elle a englouti”. Et de préciser que les maux que connaît le nouvel hôpital sont similaires à ceux qu’a connus son prédécesseur, l’ancien établissement hospitalier.

De ce fait, Hicham Ould Daghria demande au ministère de la Santé de constituer une commission d’enquête qui aura pour mission de mettre la lumière sur la situation déplorable de l’hôpital Prince Moulay Abdallah de Salé, rapporte la même source.

