Hôpital marocain déployé à Beyrouth: grande affluence des sinistrés de l’explosion

L’hôpital militaire de campagne, déployé sur hautes instructions du roi Mohammed VI à Beyrouth, connait une grande affluence des sinistrés de l’explosion survenue au port de la ville pour bénéficier des soins médicaux urgents prodigués par cette structure médicale.

Depuis le lancement des services de cet hôpital, le 10 août dernier, de nombreux patients affluent pour recevoir les soins nécessaires dans les différentes spécialités, ce qui illustre le fort engagement du Maroc à prêter assistance au peuple Libanais. Depuis sa mise en place, l’hôpital reçoit quotidiennement un nombre record de patients, ce qui consacre les valeurs de solidarité du Royaume envers ce pays frère.

Dans des déclarations à la MAP, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude et leurs remerciements au roi Mohammed VI pour le déploiement de cet hôpital de campagne, qui contribue amplement aux efforts visant à soulager les souffrances des victimes. Ils ont salué la qualité des différentes prestations de santé (examens médicaux, consultations, analyses, distribution des médicaments et interventions chirurgicales) prodiguées par le personnel médical de l’hôpital.

L’un des patients a relevé que « grâce à l’hôpital marocain, il a pu bénéficier d’une intervention chirurgicale délicate qu’il n’aurait pas pu effectuer auparavant en raison de son coût financier élevé ».

Dans une déclaration similaire, le directeur de l’hôpital de campagne, le Professeur Chekkar Kacem, a souligné que l’hôpital, qui a été déployé sur Hautes Instructions du roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-Major général des FAR, reçoit quotidiennement un grand nombre de patients qui souhaitent bénéficier des soins médicaux, en particulier ceux affectés par l’explosion qui a secoué le port de Beyrouth.

« Le personnel médical de l’hôpital tient à prodiguer des services médicaux de qualité aux patients et aux personnes touchées dans l’explosion, toutes nationalités confondues », a-t-il indiqué, mettant l’accent sur le caractère humanitaire et solidaire de l’initiative marocaine envers les Libanais.

Et de souligner que malgré la grande affluence que connait l’hôpital, le staff médical s’emploie à fournir à tous les patients les services de santé nécessaires, dans le cadre du respect des mesures de prévention contre l’épidémie de coronavirus.

Le staff de cet hôpital de campagne est composé de 150 personnes, dont 45 médecins de diverses spécialités (réanimateurs, chirurgiens, traumatologues, ORL, ophtalmologues, traitement des brûlés, neurochirurgiens, pédiatres, pharmacien), ainsi que des infirmiers spécialisés et des éléments de soutien.

Le roi Mohammed VI avait donné ses hautes instructions pour l’envoi d’une aide médicale et humanitaire d’urgence à la République libanaise. L’aide humanitaire et médicale marocaine urgente destinée au Liban est arrivée, le 07 courant à l’aéroport international de Beyrouth. Le Souverain avait aussi donné ses hautes instructions pour l’envoi et le déploiement à Beyrouth d’un hôpital militaire de campagne en vue d’apporter les soins médicaux d’urgence aux populations blessées dans cet incident.

Au moins 178 personnes ont été tuées et près de 6.000 autres ont été blessées dans l’explosion mortelle survenue dans le port de la capitale libanaise, alors que des dizaines d’autres sont portées disparues.

S.L. (avec MAP)