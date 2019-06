Hooliganisme à Safi: la DGSN intervient

La vidéo diffusée sur internet et relatant des actes criminels de hooliganisme, ayant eu lieu à Safi, a fait l’objet d’une enquête judiciaire diligentée par le service provincial de la police judiciaire de cette ville sous la supervision du parquet compétent, indique la DGSN.

Les éléments du service provincial de la police judiciaire de Safi avaient interpellé neuf personnes dont un adulte, principal instigateur de ces actes de violence relatés par cette vidéo, fait savoir la DGSN dans un communiqué, ajoutant qu’il a été également procédé à l’arrestation de huit mineurs ayant pris part à ces actes, juste après la fin de la rencontre qui a opposé l’Olympic de Safi et le Kawkab de Marrakech, le 4 juin dernier.

Tous les prévenus ont été déférés ce vendredi matin devant le parquet compétent pour des crimes et des délits d’atteinte aux personnes et aux biens publics et privés, ainsi qu’à l’ordre public, ajoute la même source précisant qu’il s’est avéré que ces actes ont été commis avec préméditation et à l’instigation du principal accusé, déjà condamné dans une affaire de hooliganisme lors du match aller entre les deux équipes à Marrakech.

Les identités d’autres personnes impliquées dans ces actes criminels ont été déterminées et les recherches se poursuivent afin de les arrêter et de les soumettre à l’enquête judiciaire, conclut la DGSN.

S.L. (avec MAP)