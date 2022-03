Hooliganisme à Rabat: ce que risquent les supporters interpellés, selon un avocat (VIDEO)

Me Rami Radouane, avocat au Barreau de Casablanca, prévoit une peine d’emprisonnement de 10 à 15 ans qu’encourent les supporters interpellés et impliqués dans les émeutes, bagarres et vandalisme qui ont suivi la fin du match FAR-MAS, pour le compte des 16èmes de finale de la Coupe du Trône, qui s’est déroulé au Complexe Moulay Abdellah de Rabat.

Dans une déclaration à Le Site info, l’avocat a affirmé que les nombreux chefs d’accusation portés à l’encontre des mis en cause (70 personnes dont 18 mineurs), « constitution de bande criminelle, coups, blessures et dégradation d’un bien destiné à l’utilité publique, tentative de viol, vol qualifié et outrage à des fonctionnaires publics », tombent sous le coup du Code pénal.

Notre interlocuteur a rappelé que ce ne sont pas là les premiers actes de hooliganisme que connaissent nos stades. De ce fait, les sanctions pénales, seules, ne suffisent pas et il faut d’ores et déjà réfléchir à une autre loi afin de mettre un frein à de tels actes criminels. Donc, en sus des peines d’emprisonnement, il faut prévoir de lourdes amendes aux familles des hooligans afin de pouvoir réparer les dommages subis au sein des stades, a souligné Me Rami Radouane.

Pour rappel, la police judiciaire a déféré, mercredi, 70 individus, dont 18 mineurs, devant le juge d’instruction près la Cour d’appel de Rabat, suite aux actes de vandalisme qui ont suivi le match AS FAR-Maghreb de Fès, disputé dimanche dernier au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah.

Ces individus sont poursuivis pour constitution d’une bande criminelle, dégradation d’un bien destiné à l’utilité publique, tentative de viol, vol qualifié et outrage à des fonctionnaires publics, apprend-on auprès du parquet.

L.A.