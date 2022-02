Hongrie: message de l’ambassade aux Marocains d’Ukraine

L’ambassade du Maroc à Budapest a appelé les Marocains qui ont quitté l’Ukraine via les différents via les points de transit frontaliers annoncés par les autorités hongroises à prendre contact avec ses représentants afin de faciliter l’opération de rapatriement.

Pour ce faire, un numéro vert a été mis en place afin de joindre les représentants de l’ambassade du Maroc en Hongrie, présents au niveau des points de transit. Il s’agit du 0680216008.

Pour rappel, la compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, dimanche, la mise en place de vols spéciaux en faveur des Marocains établis en Ukraine.

« En concertation avec les autorités marocaines, Royal Air Maroc mettra en place des vols spéciaux en faveur de la communauté marocaine établie en Ukraine, majoritairement composée d’étudiants. A cet effet, et en raison de la fermeture de l’espace aérien ukrainien, la Compagnie Nationale programmera des vols à des tarifs exceptionnels au départ des pays limitrophes de l’Ukraine », indique RAM dans un communiqué.

Dans un premier temps, trois vols seront opérés mercredi 2 mars, au départ de Bucarest (Roumanie), de Budapest (Hongrie) et de Varsovie (Pologne) à destination de Casablanca au tarif fixe de 750 dirhams TTC, fait savoir la même source, notant que ces vols sont exclusivement réservés aux Marocains établis en Ukraine et aux membres de leurs familles.

Les billets sont disponibles à la vente sur le site Internet de la Compagnie Nationale (www.royalairmaroc.com) et à travers ses centres d’appel et ses agences commerciales au Maroc et à l’étranger, note RAM.

H.M.