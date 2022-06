Homosexualité, adultère… Benkirane tape du poing sur la table

Dans son intervention à Agadir, dimanche 5 juin, à l’occasion d’une réunion régionale de son parti, l’ancien-nouveau patron du PJD s’est voulu le défenseur de la famille unique qui fait partie « des bases de l’édification de la société ».

C’est le devoir de tout un chacun de contribuer à cette défense de la famille contre toutes les menaces inhérentes « à la débauche qui se répand de plus en plus dans plusieurs pays », a ajouté Abdelilah Benkirane. Parmi ces menaces, il a fustigé l’homosexualité dont les défenseurs, de plus en plus nombreux de par le monde, « n’ont plus peur de problèmes que peuvent leur créer d’aucuns ». C’est pour cela qu’il a appelé les membres du parti islamiste à exprimer ouvertement et publiquement leur opposition farouche à l’homosexualité.

Par ailleurs, le secrétaire général du PJD s’est dit avoir été très étonné de la déclaration d’une Marocaine qui a osé demandé le droit des femmes à l’adultère, ce qui ne peut conduire qu’à la déperdition des valeurs et à la destruction des familles et de la société, alors que la trahison conjugale est illicite par la Charia, la loi et la jurisprudence islamique ( le » Fiq’h »).

De même que Benkirane a assuré que si ce n’était l’intervention de « ses frères », en 1999, contre le Plan d’action pour l’intégration de la femme au développement, toutes les dispositions de celui-ci seraient en train de se réaliser. Mais par chance, a-t-il précisé, l’intervention de Feu Hassan II et celle du Roi Mohammed VI ont été déterminantes à ce sujet. Et ainsi, une commission spéciale a été créée, constituée de savants, de chercheurs, ainsi que de modernistes « dont certains étaient de bonne foi, mais de nombreux n’étaient que des mercenaires qui recevaient de l’argent de l’étranger », selon ses dires.

D’autre part, le secrétaire général du PJD a qualifié les défenseurs des relations sexuelles consenties de « satans de la religion qui tentent de pervertir les expressions et les définitions au lieu de dire la vérité, sachant que les relations extraconjugales sont interdites religieusement et juridiquement ».

Et se muant en prédicateur, beaucoup plus qu’en homme politique, Benkirane n’a pas manqué d’appeler les élus et membres du PJD au retour à Dieu et à l’idéologie islamique dont le parti est fier. Et ce, par leurs comportements et leurs décisions familiales et professionnelles à même de garantir au parti de la Lampe de protéger son image contre toute influence négative hors des bonnes règles de conduite, a-t-il conseillé.

L.A.