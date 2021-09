HIT RADIO: le « Momo Morning Show » est de retour

Sous le claim 100% HITS et « Chkon Li Kayfiya9kom Kola Sbah « , l’animateur Mohamed Bousfiha, Alias Momo, annonce le lancement de la nouvelle saison de la 1ère matinale au Maroc « Momo Morning Show » sur HIT RADIO, à travers un programme promotionnel bien solide.

Sous forme d’une campagne électorale décalée, « Momo » promeut la nouvelle saison du show, qui démarre lundi 6 septembre à partir de 7h, indique un communiqué de « HIT RADIO ».

Ainsi, Momo annonce sa candidature pour la prochaine saison du show, après avoir su conserver la confiance de ses fidèles auditeurs tout au long des 12 ans d’existence de l’émission « Momo Morning Show ». « Plusieurs réalisations à son actif: sur le plan social on retrouve +le Mashmoum Test+, +l’Contact+ et +l’Couple+. Sur le plan économique on compte +sando9a+, des bons d’achats et des smartphones », souligne le communiqué, notant que Momo promet d’augmenter les valeurs des cadeaux pour la nouvelle saison.

La vidéo de de la campagne promotionnelle est à découvrir via le lien « https://fb.watch/7K4b2N8JIk/« .