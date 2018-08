Hirak: Nasser Zefzafi a pris une décision radicale

“Nasser a informé sa mère qu’il entamera une grève de la faim jusqu’à la mort. Depuis plus d’une année, il continue à subir des actes de torture et d’intimidation”, a-t-il affirmé. “C’est pourquoi il a décidé d’entamer une grève de la faim avec une privation d’eau et de sucre”, a-t-il ajouté.

Nasser Zefzafi refait parler de lui. Incarcéré depuis plus d’un an à la prison de Oukacha à Casablanca, le leader du Hirak du Rif a en effet décidé d’entamer une grève de la faim “totale”. Une décision rapportée ce jeudi par son père, Ahmed Zefzafi, dans une vidéo diffusée sur Facebook .