Hirak: Moulay Hicham condamne le verdict

Depuis que la Chambre criminelle près la Cour d’appel de Casablanca a prononcé son verdict à l’encontre des activistes du Hirak du Rif, commentaires et indignations sont légion sur les réseaux sociaux. Le prince Moulay Hicham n’est pas en reste et c’est par un tweet qu’il exprime sa désapprobation concernant les peines dont Nasser Zefzafi et ses compagnons ont écopé mardi soir.

“Les sentences à l’encontre des activistes du Rif sont lourdes et douloureuses. Elles assombrissent la vision et augmentent le désespoir”, écrit le cousin du roi Mohammed VI.

Moulay Hicham Alaoui ajoute aussi que ces condamnations n’expriment aucunement la solution idoine face à “la culture des protestations populaires qui s’ancre au sein de notre patrie”.

“Après l’onde de choc reçue de par ces verdicts, nous nous devons tous de chercher la voie la meilleure pour le Maroc, afin que tous ses fils, sans exception, puissent vivre dans la dignité et la quiétude”, conclut le prince Moulay Hicham.

L.A.

