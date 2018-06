Hirak: manifestations à Rabat après le verdict de la justice (Vidéo)

Une autre militante, en colère, a assuré, pour sa part, que les dizaines de citoyens présents sont totalement indignés et n’arrivent toujours pas à accepter cette injustice. «Comment peut-on condamner des citoyens qui ont demandé à ce que des hôpitaux et des écoles soient construits au Maroc ? Aujourd’hui, nous manifestons pour eux parce qu’ils se sont sacrifiés pour nous», a-t-elle précisé.

Une autre a affirmé que ces jeunes détenus ont manifesté pour revendiquer des droits légitimes et occupé les rues pour défendre le peuple. «Cette injustice n’existe dans aucun autre pays. J’espère que ces peines seront revues. Ce qui est certain, c’est qu’on continuera à soutenir les détenus jusqu’à ce que justice soit faite», a-t-elle promis.

Les qualifiant de «héros du Rif», les manifestants, mines défaites, ont dénoncé, à l’unanimité, le verdict jugé «exagéré» de la justice après un procès fleuve. «Nous sommes venus pour exprimer notre colère contre la justice marocaine et dénoncer ces jugements trop sévères. On est toujours sous le choc», s’est insurgé une jeune manifestante.

«Zefzafi, rassure-toi. On poursuivra la lutte» ont scandé des dizaines de personnes lors d’un sit in ce 27 juin en face du Parlement à Rabat pour soutenir les détenus du Hirak, condamnés à de lourdes peines.