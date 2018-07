Hirak: l’état de santé de Rabie El Ablak fait craindre le pire

Me Abderrahim Jamaï, membre du comité de défense des détenus du Hirak du Rif, a lancé un appel de détresse aux acteurs des droits de l’Homme et aux responsables concernant le cas de Rabie El Ablak.

