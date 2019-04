Hirak: le verdict en appel est tombé

La Cour d’appel de Casablanca a confirmé, ce vendredi soir, les jugements de première instance prononcés à l’encontre des activistes du Hirak et du journaliste Hamid El Mahdaoui, vient d’apprendre Le Site Info.

Des peines allant de 20 ans de prison ferme à un an de prison avec sursis avaient été prononcées, en juin dernier, à l’encontre des accusés dans les événements d’Al Hoceïma.

Un accusé avait écopé d’un an de prison avec sursis, alors que 12 mis en cause avaient été condamnés à 2 ans de prison ferme et sept autres à 3 ans de prison ferme. Sept personnes impliquées dans ces événements avaient écopé de 5 ans de prison ferme, tandis que six autres avaient été condamnées chacune à 10 ans de réclusion.

Une peine de 15 ans de prison ferme avait également été prononcée à l’encontre de 3 accusés. 4 autres avaient été condamnés à une peine de 20 ans de prison ferme chacune, dont le leader du Hirak, Nasser Zefzafi.

Les mis en cause étaient poursuivis, chacun en ce qui le concerne, de plusieurs chefs d’inculpation, notamment, ”atteinte à la sécurité intérieure de l’État”, ”tentatives de sabotage, de meurtre et de pillage”, ”réception de fonds, de donations et d’autres moyens matériels destinés à mener et à financer une activité de propagande à même d’attenter à l’unité et la souveraineté du Royaume”.

Ils étaient également accusés “d’ébranler la loyauté des citoyens envers l’État marocain et les institutions nationales”, ”la participation à l’organisation d’une manifestation non autorisée” et ”la tenue de rassemblements publics sans autorisation”.

Pour sa part, le journaliste Hamid El Mahdaoui avait été condamné à trois ans de prison ferme et à verser 3000 dirhams d’amende. Il était poursuivi pour “non-dénonciation de crime portant atteinte à la sûreté de l’Etat”. Ceci, suite à une conversation téléphonique avec un Marocain résidant aux Pays-Bas, au cours de laquelle ce dernier lui a annoncé qu’il allait faire entrer des chars au Maroc.

S.L.