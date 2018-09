Hirak: le chef de la diplomatie néerlandaise charge le Maroc

Selon la même source, plus de 800 personnes ont été arrêtées suite aux manifestations qui ont eu lieu dans la région, dont plus de 400 ont été condamnées. En juin dernier, le tribunal de Casablanca a condamné 53 militants à des peines allant de 1 à 20 ans d’emprisonnement.

