Hirak: la prison de Bourkayez fait une mise au point

La direction de la prison locale de Bourkayez à Fès a affirmé que les détenus dans les événements d’Al Hoceima sont répartis conformément à la loi organisant les prisons, qui prévoit la séparation entre mineurs et adultes, assurant qu’ils sont placés dans des locaux qui répondent aux exigences d’hygiène, d’aération et de salubrité.

Contrairement aux allégations selon lesquelles ces détenus “sont isolés les uns des autres dans des pavillons différents et dans des pièces surpeuplées, avec des auteurs de meurtres et d’agressions”, les détenus (A.F) et (A.S) sont placés dans le quartier des mineurs et disposent chacun d’un lit, alors que (A.M) est placé dans une cellule avec des adultes, souligne la direction de la prison locale Bourkayez, dans un communiqué, en réponse à des articles publiés dans certains sites électroniques et réseaux sociaux, notant qu’ils bénéficient tous d’une formation professionnelle.

En ce qui concerne les allégations selon lesquelles “les détenus ont été contraints à parler arabe en communiquant avec leurs familles par téléphone fixe à l’établissement pénitentiaire et interdits de lire des livres sur l’histoire du Rif”, la direction de la prison locale a indiqué qu’il s’agit d’une “allégation dénuée de tout fondement”, faisant savoir que les détenus en question bénéficient des services de la bibliothèque de l’établissement carcéral et reçoivent, conformément à la loi, les livres apportés par les membres de leur famille.

Les détenus concernés bénéficient des visites familiales à l’instar des autres prisonniers, ajoute le communiqué, notant que l’opération d’inspection s’effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et dans des conditions préservant la dignité de tous les détenus.

S.L. (avec MAP)