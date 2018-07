Hirak: interpellé pour un portait mural de Zefzafi

La gendarmerie royale a interpellé, dimanche dernier, Omar Badri, un jeune homme de vingt ans, à Issafen, province de Tata pour avoir exécuté sur un mur le portait de Nasser Zefzafi, le leader du Hirak du Rif condamné à vingt ans de prison.

Suite à cela, le bureau régional de l’Observatoire international des médias et des droits de l’Homme, pour la Région Souss-Massa, a vivement protesté à l’encontre de cette interpellation qui a été effectuée dans un café du douar Amalou. L’observatoire a également publié un communiqué dans lequel il considère que la cause de l’arrestation de Omar Badri est “fictive” et signifie une censure de l’art et de la création.

De même que le communiqué tient pour responsable le procureur général près la Cour d’appel de Tata au cas ou un quelconque mal arriverait au jeune homme, “interpellé arbitrairement en violation flagrante du droit national et international”.

L.A

