Hirak: des mères de détenus reçues au CNDH

La présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) Amina Bouayach, a reçu, les 23 et 24 mai, des mères et des membres de familles des détenus dans le cadre des événements d’Al Hoceima.

Ces deux rencontres, qui se sont déroulées à l’Institut -Driss Benzekri pour les droits de l’Homme à Rabat, ont pour objectif d’interagir et d’échanger à propos des conditions des mères et des membres de ces familles et de la situation des détenus, indique vendredi le CNDH dans un communiqué.

Elles interviennent après une première réunion tenue en début de semaine avec des membres de l’association des familles de ces détenus.

Le CNDH avait annoncé, le 12 avril, l’organisation d’une série de rencontres avec les familles des personnes détenues dans le cadre des événements d’Al Hoceima et de Jerada, ajoute la même source.

S.L. (avec MAP)