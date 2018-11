Hirak: ce qu’a dit Zefzafi au tribunal de Casablanca

La Cour d’appel de Casablanca a ouvert mercredi la première audience en appel des 52 activistes du Hirak, qui contestent des sanctions d’un à 20 ans dont ils avaient écopées il y a de cela cinq mois.

Nasser Zefzafi, le leader du mouvement Hirak, a refusé à l’audience d’appel, de décliner son identité devant le juge après que le tribunal ait demandé à tous les détenus de s’identifier. “Ce n’est pas votre affaire et cela n’a rien à voir ni avec l’audience ni les accusations”, a déclaré Zafzafi en ajoutant “j’ai été déchu de ma nationalité et mon identité aujourd’hui est Oukacha”.

A la clôture de la réunion, les détenus ont fait des signes de victoire en scandant: “nous avons juré de ne pas lâcher prise, vive le Hirak, vive la Patrie”.

La défense s’est dite “pessimiste en l’absence de signaux positifs” pour l’issue de ce procès en appel. A titre de rappel à l’occasion de l’Aïd Al Adha en août dernier, onze personnes parmi ces détenus avaient été graciées par le roi.

Peu auparavant, ce même jour à Salé, la cour d’appel antiterroriste de Salé confirmait le jugement du tribunal de première instance et condamnait une autre figure du Hirak, El Mortada Iamrachen à cinq ans de prison ferme pour “apologie du terrorisme”.

El Mortada avait été accusé d’avoir diffusé sur son mur Facebook et partagé deux publications en 2016 et 2017 jugées juridiquement quelque peu excessives. Cela avait à l’époque soulevé un mouvement de sympathie et un tollé dans la toile.

M.J.K