Hirak: Amina Bouayach rencontre les familles des détenus

Amina Bouayach, présidente du Conseil national des droits de l’Homme, a reçu des membres des familles de détenus du Hirak du Rif.

Cette rencontre a eu lieu lundi dernier, au Centre Driss Benzekri à Rabat, et entre dans le cadre de la série de rencontres semblables entamées par le CNDH depuis le 20 mai de l’année en cours.

Un communiqué du CNDH explique que ces rencontres ont pour but d’interagir avec les familles des détenus des évènements d’Al Hoceima et de Jerada. De même que leur objectif est de s’enquérir sur les conditions des détenus et sur leur état de santé.

D’un autre côté, l’on rappelle que d’autres rencontres similaires sont prévues avec d’autres représentants de famille de détenus, ainsi qu’avec des acteurs de la société civile ouvrant pour la même cause humanitaire.

Le CNDH met aussi en exergue la grace royale qui, à l’occasion de l’Aid-Al-Fitr, a bénéficié à 755 personnes, dont 107 ayant été condamnés pour leur implication dans les évènements d’Al Hoceima (60 détenus) et de Jerada (47 personnes).

Larbi Alaoui