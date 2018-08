Hind El Achchabi est sortie de prison

La femme d’affaires Hind El Achchabi, incarcérée pour des “faits d’adultère”, a quitté ce vendredi matin la prison d’El Arjat à Salé, après avoir purgé une peine de deux ans de détention.

Selon une source de Le Site Info, la jeune femme a été accueillie à sa sortie de prison par des membres de sa famille et certains de ses amis.

Rappel des faits

Pour revenir sur les racines du mal, au début de cette affaire, Hind El Achchabi a épousé Sadiq Marafi, ambassadeur du Koweït en poste à Vienne, selon le rite chiite, en mars 2013. Un an après, elle a voulu divorcer en lançant une procédure par procuration. Une démarche pour laquelle son mari était d’accord. Selon l’avocat de Hind El Achchabi, Mohamed Faziou, Sadiq Marafi a ensuite envoyé les papiers par coursier à New York, où ils avaient une résidence secondaire et où Hind aurait conservé les documents dans un coffre-fort. Et c’est début janvier, Hind El Achchabi a alors épousé au Mali l’homme d’affaires Mohsine Karim-Bennani. Un mariage enregistré à l’ambassade du Maroc au Mali. Ils ont ensuite eu une petite fille.

Mais, un an et demi après le divorce, Sadiq Marafi, son premier mari, décide de porter plainte pour adultère. Il demande alors des tests de paternité puisqu’il dit avoir été en contact avec Hind El Achchabi. Chose que réfute son avocat étant donné qu’il avait uniquement des “relations de travail” d’après lui.

Lorsque Hind El Achchabi voulut aller aux Etats-Unis pour récupérer ses documents, elle a été interdite de sortie du territoire étant donné les faits qui lui sont reprochés. Même ses amis et sa famille n’auraient pas pu atteindre sa résidence newyorkaise qui a été barricadée.

La jeune femme a été poursuivie par son ex-époux pour adultère et abus de confiance après son mariage avec l’homme d’affaires marocain Mohsine Karim Bennani. Elle a été condamnée à trois ans de prison ferme en première instance par le tribunal de Rabat, peine ramenée à deux ans en mars 2017.

S.L.