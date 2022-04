« Hikayat »: Salah El-Ouadie se remémore le jour du décès de Mohammed V (VIDEO)

En ce mois sacré de Ramadan, l’illustre invité de « Hikayat » est Salah El-Ouadie. Cet homme intègre, le poète, l’écrivain, le militant et l’ex-prisonnier d’opinion ayant purgé de nombreuses années de détention dans des établissements pénitentiaires.

Né à Salé le 4 août il dit avoir hérité le militantisme de Touria Sekkat, sa mère, et les premières notions de l’amour de la patrie, comme la défense des valeurs et de la dignité humaines de Mohamed El-Ouadie al-Assafi, son père.

Salah El-Ouadie, acteur politique et associatif, fait partie des fondatateurs de l’OMHD (Organisation marocaine des droits de l’Homme). Il est aussi membre fondateur et ex-président du Forum Vérité et Justice et, également, du MTD (Mouvement pour tous les démocrates). Créé à son initiative en 2013, le Mouvement « Damir » (Conscience) regroupe d’illustres intellectuels et de célèbres artistes. Comme notre invité est président de l’Association « Madina moutadamina » (Cité solidaire) et membre de la Commission Equité et Réconciliation.

Sans oublier l’engagement de Salah El-Ouadie au sein du Mouvement du 23 mars et qu’il a été interpellé en 1974 et écopé d’une peine d’emprisonnement ferme de 22 ans. Il a été finalement libéré en 1984, après avoir passé dix ans en prison. D’ailleurs, ses premières poésies ont été écrites pendant son incarcération et publiées en 1985 dans un recueil intitulé « La blessure de la poitrine nue ». Il a ensuite publié, en 1988, « Il y a encore quelque chose dans le cœur qui mérite attention », le roman « Le marié », en 1998 , et « Lettre à mon tortionnaire, en 1999.

Côté activité politique, l’adhésion de l’invité de « Hikayat » au Parti Authenticité et Modernité » n’a pas perduré puisqu’il a présenté sa démission du Tracteur peu de temps après, invoquant des raisons « objectives », selon son expression. Salah El Oudie n’a pas manqué non plus de se remémorer avec une grande tristesse le jour, le 10 Ramadan 1961, du décès de Feu le roi Mohammed V. Un jour qui a constitué « un véritable séisme » au sein de sa famille, se rappelle-t-il.

L’invité de « Hikayat » a également évoqué l’histoire de l’arrestation de son père en 1963 et nous a révélés qu’il a « d’autres choses dans le cœur qui méritent attention » que nos chers lecteurs apprendront au cours de ce mois sacré de Ramadan.

L.A.