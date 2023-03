« Hikayat Nejm »: les confessions douloureuses de l’actrice Ghita Lagzouli (VIDEO)

L’actrice marocaine, Ghita Lagzouli, a été l’invitée du premier épisode de la nouvelle série de Le Site info intitulée « Hikayat Nejm » (Histoire d’une star). Pendant le mois sacré de Ramadan, notre nouvelle série accueillera des artistes, aussi bien marocains que de pays du monde arabe, qui partageront avec nous leurs histoires douloureuses et différentes qu’ils ont vécues.

Des histoires dont le point commun est la souffrance humaine. Celle que l’on a réussi à dépasser, comme celle que l’on combat encore ou celle avec laquelle on a appris à vivre. Concernant notre invitée, le vrai tournant dramatique et douloureux de sa vie a été la disparition de son père dont elle parle pour la première fois aux médias ou à ses fans et followers, nous a-t-elle bien voulu nous confier.

L’interprète de la célèbre série télévisée « Yakout wa Ambar », aux côtés d’autres célébrités marocaines, a également déploré que la nostalgie de son père, travaillant à l’étranger, l’ait privée, enfant, de la présence et de l’affection paternelle quotidienne. Et ce père n’est rentré au pays qu’après avoir su être atteint d’un cancer du sang dont il a douloureusement souffert pendant quatre ans.

De même que Ghita Lagzouli a souligné, comme le dit le proverbe français que: « Un malheur n’arrive jamais seul ». Et ce, puisque sa mère, a son tour, a été atteinte d’un cancer, en sus du décès de son neveu dont la maman a eu la main droite paralysée. Mais tous ces malheurs successifs ont pu être, peu ou prou, dépassés avec le temps, sauf que son défunt père est décédé le 25 décembre 2013. Et cette disparation qu’elle n’a pas su ou pu accepter a tout bouleversé dans la vie de notre invitée.

Ce qui a eu pour conséquence l’entrée en grave dépression de Ghita Lagzouli dont elle relate les différentes péripéties dans cet épisode de « Hikayat Nejm ».

Ben Brahim