« Hikayat Nejm »: l’actrice Ouidad Lemniai se livre à cœur ouvert (VIDEO)

L’actrice marocaine Ouidad Lemniai, l’une des interprètes de la nouvelle série ramadanesque, réalisée par Driss Roukhe « Kayna dourouf » et diffusée sur la chaîne nationale Al Aoula, est l’invitée du programme de Le Site info « Hikayat Nejm ».

Rappelons que ce dernier accueille des célébrités marocaines et du monde arabe qui partagent avec nous leurs histoires douloureuses et diverses, dont le point commun demeure la souffrance combattue et oubliée ou celle contre laquelle on lutte toujours, comme celle avec laquelle l’on a appris à vivre.

Pour Ouidad Lemniai, qui a ouvert son cœur à « Hikayat Nejm », le seul et unique vœu qu’elle souhaite voir se réaliser, c’est que son père montre un jour qu’il est fier d’elle en tant qu’actrice, contrairement à l’indifférence paternelle actuelle, concernant le choix de son métier d’artiste. Laquelle indifférence lui déchire le cœur et la fait énormément souffrir, a-t-elle douloureusement déploré.

Cependant, notre invitée a nuancé cette « indifférence » qui cache, en fait, la peur protectrice paternelle pour ses filles et sa crainte que Ouidad ne soit sous les feux des projecteurs et devienne une célébrité.

L’artiste, qui a acquis une grande popularité après sa participation au feuilleton « Joudia », a concédé comprendre les craintes de son père, tout en soulignant qu’elle aurait toutefois aimé qu’il la soutienne dans sa carrière artistique. Et de rappeler qu’elle n’a opté pour le métier d’actrice qu’elle désirait exercer qu’après avoir réussi ses études supérieures et travaillé pendant sept ans comme ingénieur des télécommunications.

Et c’est avec douleur et amertume que Ouidad Lemniai a dit regretter que son père ignore complètement ses prestations télévisées et ne lui montre aucun signe d’encouragements. Malgré cela, elle ne doute point du grand amour que son père ressent pour elle et, qu’au fond , il est si fier d’elle mais qu’il garde cette fierté pour lui.

Aussi, Ouidad Lemniai, par l’intermédiaire de « Hikayat Nejm », a-t-elle lancé un appel émouvant à son père, lui demandant son soutien et ses encouragements, tout en souhaitant du fond de son cœur que son appel filial soit entendu par son cher auteur de ses jours.

Larbi Alaoui