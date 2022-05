Hicham Moussoune, alias « Aouina », au cœur d’une polémique (VIDEO)

L’acteur marocain Hicham Moussoune, dit « Aouina » et connu par ses rôles dans le film « Ali Zaoua » de Nabyl Ayouch » et dans le feuilleton « Lalla Fatima », aux côtés de Khadija Assad et de Feu Aziz Saadallah, a suscité une grande polémique sur les réseaux sociaux.

Ceci, à cause de ses révélations lors de son passage dans l’émission « Iyadat al machahir » (Clinique des célébrités), animée par Morad Achabi. En effet, « Aouina » y a révélé qu’il fumait et, dans certaines occasions, consommait des boissons alcoolisées.

Ce qui a semblé étonné l’animateur de l’émission qui s’est vu répondre par Hicham Moussoune: » Je fume et je bois! Tu m’as posé la question. Devrai-je donc mentir? ». Cette franchise a valu à l’acteur de nombreuses critiques acerbes, surtout qu’il a aussi qualifié l’artiste Latifa Ahrare de « superficielle » en précisant : « Il n’y a rien entre nous, mais je la trouve superficielle! ».

Par ailleurs, l’acteur a exprimé, lors de cette même émission, son vœu de convoler en justes noces avec l’actrice marocaine Fati Jamali, avouant qu’il a « une grande admiration » pour elle.

L.A.