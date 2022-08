Heureux événement dans la famille Batma (PHOTO)

La plus jeune des sœurs Batma vient de fêter ses fiançailles via son compte Instagram. Imane Batma a partagé une publication via son compte officiel, qui a généré près de 119.000 likes en moins de 24h.

La photo est accompagnée d’un tendre message : « comme mon pouls, tu m’accompagneras jusqu’à la fin. Tu es le poème dont je ferai la composition », a écrit Imane Batma à son fiancé.

La publication a générée de nombreuses interactions de la part des fans et des célébrités, dont sa sœur, Dounia Batma, sur Instagram. « Bizarrement », son beau-frère, Mohamed Al Turk, n’a pas réagi à l’annonce.

Imane Batma s’est fiancée à Ayoub Himmi, un jeune étudiant dentiste de 23 ans, ancien finaliste de l’édition 2020 des « Misters of Morocco » (une compétition célébrant les Marocains les plus désirés et masculins du pays).

