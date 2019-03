Heure légale: un bug perturbe les Marocains ce dimanche

Dans la nuit de samedi à dimanche, l’Europe est passée à l’heure d’été. Les aiguilles ont été avancées d’une heure en France et dans les autres pays européens. Au Maroc, certains smartphones ont également changé d’heure ce dimanche matin, alors que ça ne devrait pas être le cas. Ce qui a provoqué la confusion et parfois la colère des Marocains sur les réseaux sociaux. Même des PC affichent l’heure GMT, malgré la décision du maintien de l’heure d’été toute l’année au Maroc. Si vos smartphones affichent une heure de plus, il faut donc reculer les aiguilles d’une heure.

Un réglage technique est à l’origine de ce cafouillage. Les téléphones portables et autres appareils électroniques changent d’heure automatiquement lorsque l’option prévue à cet effet est activée. Ils se connectent ainsi à une base de données appelée tz database (Time Zone Database). Celle-ci contient toutes sortes d’informations sur les fuseaux horaires et changement d’heures à travers le monde, et est régulièrement actualisée par des contributeurs.

Sauf que depuis la décision du gouvernement de maintenir l’heure d’été au Maroc, survenue vendredi 26 octobre, des bases de données ne semblent toujours pas avoir été actualisées. Le passage à l’heure d’été ayant été programmé au Maroc depuis un certain temps.

Rappelons que le Conseil de gouvernement, réuni sous la présidence du Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, a adopté le projet de décret n °2.18.855 relatif à l’heure légale stipulant le maintien permanent de l’heure d’été en vigueur actuellement.

Le projet de décret stipule l’ajout de 60 minutes à l’heure légale du Royaume fixée par l’article premier du décret royal n° 455.67 promulgué le 23 safar 1387 correspondant au 2 juin 1967, de manière à maintenir l’heure d’été en vigueur actuellement afin d’éviter les changements opérés à maintes reprises durant l’année et leurs répercussions à plusieurs niveaux. Le Maroc changera tout de même d’heure à l’occasion du mois de Ramadan en mai prochain.

S.L.