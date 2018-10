Heure d’été: nouveaux horaires pour les écoles et les administrations au Maroc

Le projet de décret stipule l’ajout de 60 minutes à l’heure légale du Royaume fixée par l’article premier du décret royal n° 455.67 promulgué le 23 safar 1387 correspondant au 2 juin 1967, de manière à maintenir l’heure d’été en vigueur actuellement afin d’éviter les changements opérés à maintes reprises durant l’année et leurs répercussions à plusieurs niveaux. Le Maroc ne changera pas d’heure dimanche prochain et gardera le GMT+1.

Aussi, d’autres mesures seront prévues notamment en ce qui concerne l’horaire administratif, a-t-il ajouté, notant que les concertations se poursuivront avec les partenaires sociaux et économiques autour des mesures d’accompagnement de ce projet de décret. Mustapha El Khalfi n’a malheureusement pas donné plus de détails concernant ces mesures.