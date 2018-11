Heure d’été au Maroc: les parents d’élèves haussent le ton

Quelques jours après la décision du gouvernement de maintenir l’heure d’été, les parents d’élèves ont décidé de tenir mercredi 7 novembre des sit in dans plusieurs régions du Maroc pour protester contre les nouveaux horaires scolaires.

Selon une source de Lesiteinfo, ces manifestations auront lieu devant les écoles afin d’exprimer leur refus de la décision de l’Exécutif et des horaires instaurés par le ministre de l’Education nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Et d’ajouter que les parents rejettent cette nouvelle décision qui, selon eux, les empêchera de rejoindre leurs postes à temps, d’autant plus que les enfants auront du mal à s’y adapter.

«Les parents d’élèves ont envoyé une lettre au département de Saïd Amzazi, l’appelant à trouver une solution d’urgence. Ils ont également assuré que ces nouveaux horaires sont compliqués et ne les conviennent pas», a-t-elle expliqué.

Rappelons que le ministère a annoncé qu’un nouvel horaire scolaire sera adopté à partir du mercredi 7 novembre dans l’ensemble des établissements scolaires publics et privés, ainsi que dans les instituts de formation professionnelle et les universités.

Ainsi, les horaires des écoles seront de 9h00 à 13h00 le matin et de 14h00 à 18h00 l’après-midi, l’objectif étant d’adapter l’horaire scolaire et le rythme des études avec la décision de maintenir l’heure légale et de préserver l’intérêt des secteurs de l’enseignement et de la formation, précise le ministère dans un communiqué.

Selon la même source, cette mesure prise suite à l’adoption en conseil de gouvernement du projet de décret 2.18.855 relatif à l’heure légale (GMT+1) stipulant le maintien de l’heure d’été vise à garantir une application optimale du nouvel horaire et à assurer les meilleures conditions d’apprentissage tout en prenant en considération les besoins des familles.

Il s’agit également de permettre aux élèves, aux stagiaires et aux étudiants d’effectuer leurs déplacements dans des conditions sûres et convenables et de faire en sorte qu’ils puissent quitter leurs établissements dans l’après-midi alors qu’il fait encore jour.

