Heure d’été au Maroc: le gouvernement compte-t-il publier son étude ?

«On exige que l’étude et la liste des experts qui l’ont réalisée soit publiées pour plus de transparence et ce dans un délai ne dépassant pas un mois», a écrit l’association.

Le document, dont Lesiteinfo détient une copie, affirme que «conformément à l’article 27 de la Constitution, les citoyennes et les citoyens ont le droit d’accéder à l’information détenue par l’administration publique, les institutions élues et les organismes investis d’une mission de service public».