Hayat El Idrissi endeuillée (PHOTO)

Hayat El Idrissi vient d’annoncer le décès de sa sœur via son compte Instagram. La chanteuse a partagé l’information.

« Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont présenté leurs condoléances suite au décès de ma sœur. Je vous remercie du fond du cœur, puisse Dieu vous bénir », a écrit la chanteuse. Et de rajouter : « Au nom de toute ma famille et les proches de la défunte, nous vous remercions pour vos messages. Puisse Dieu l’accueillir en son vaste Paradis ».

Les abonnés de la chanteuse ont commenté la publication, présentant leurs condoléances et souhaitant courage et patience à sa famille. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons.

A.O.