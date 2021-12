Hauteur de pluie (Ifrane, Tanger, Rabat, Casablanca, Agadir…)

Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres de 06H00 du samedi 25 décembre 2021 à 06H00 du dimanche 26 décembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Ifrane: 26 – Settat: 21

– Khouribgua: 18 – Rabat (ville): 17 – Chefchaouen: 16 – Tanger et Larache: 13 – EL Jadida, Safi et Taroudant: 12 – Rabat-Salé et Agadir Inz: 10 – Nouasser, Fès, Meknès et Benguerir: 9

– Taza: 8 – Casablanca: 7 – Mohammadia et Ben Slimane: 6

– Essaouira-Port: 5 -Tétouan, Marrakech, Beni Mellal et Tit Mellil: 4

– Kénitra: 3

– Taourirt et Agadir Massira: 2

– Essaouira-aero: 1,9 – Sidi Slimane: 1,2 – Nador, Tiznit et Sidi Ifni: moins d’un millimètre.

FG