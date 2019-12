Haut responsable accusé de corruption à Marrakech: les derniers éléments de l’affaire

La Chambre criminelle près le tribunal de première instance de Marrakech a décidé, hier jeudi, le report de la date du procès du haut responsable accusé de corruption.

Pour rappel, le mis en cause exerce au sein de la Division des affaires sociales et économiques de la Wilaya de Marrakech-Safi. Et son procès a été reporté au 2 janvier de l’année prochaine.

Les faits qui sont reprochés à l’accusé, c’est d’ avoir été pris en flagrant délit de corruption, alors qu’il encaissait 120 000 DH, au lieu de son travail. Plusieurs employés de son bureau à la division précitée avaient alors été entendues, concernant cette affaire. Ces nombreuses auditions auront pour conséquence, selon une source concordante de Le Site info, de faire tomber d’autres têtes impliquées dans cette affaire de corruption.

Quant au principal accusé, il avait été remis aux service de la Brigade nationale de la police judiciaire de Casablanca pour complément d’enquête. Et ce, suite à son interpellation par la Brigade nationale de la police judiciaire de Marrakech. Ceci, au moment où il avait été surpris en train recevoir la somme de 120000 DH dans son bureau au sein de la Division des affaires sociales et économiques de la Wilaya de Marrakech -Safi.

M.R.