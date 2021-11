Hausse probable des prix de certaines denrées alimentaires au Maroc

De nombreux citoyens se plaignent contre l’augmentation des prix de certaines denrées alimentaires de première nécessité. Une revue en hausse menaçant le pouvoir d’achat des Marocains, surtout en ces temps de crise économique, inhérente à la situation sanitaire due à la pandémie de la covid-19.

Aussi, le président de la Fédération marocaine des droits du consommateur a-t-il déclaré à Le Site Info que les prix des denrées alimentaires ont augmenté de façon conséquente, depuis un certain moment au Maroc. Ceci a souligné Bouazza Kherrati, en contradiction flagrante avec la promesse du gouvernement de veiller à revoir lesdits prix à la baisse et dont l’augmentation, a-t-il précisé, est la conséquence de celle des prix des hydrocarbures, partout de par le monde.

De même que notre interlocuteur prévoit que l’augmentation des prix des denrées alimentaires, notamment celle concernant l’huile de table, connaîtra encore une nouvelle hausse si l’Exécutif n’intervient pas à temps pour y mettre le holà et contribuer, ainsi, à préserver le pouvoir d’achat des modestes citoyens aux revenus limités.

Bouazza Kherrati a également insisté sur la nécessité de la participation gouvernementale, en vue d’annuler la taxe sur les produits de première nécessité et d’organiser le marché intérieur pour de barrer la route aux intermédiaires cupides, qui ont aussi leur grande part dans l’augmentation vertigineuse des prix des produits de première nécessité.

Pour ce faire, le président de la Fédération marocaine des droits du consommateur, vétérinaire de son état et fervent militant et défenseur desdits droits, a lancé un appel au gouvernement Akhannouch afin que celui-ci mette un frein à ces augmentations abusives, qui impactent le pouvoir d’achat des citoyens et suscitent leur colère et leur indignation légitimes.

Larbi Alaoui