Hausse importante des tarifs d’écoles privées au Maroc

Le Forum marocain du consommateur appelle les autorités éducatives, administratives et de censure à surveiller les prix et la qualité des fournitures scolaires.

“Le ministère de l’Education nationale est en train d’étudier un projet de loi qui consiste à la fixation et la révision des tarifs d’inscription et des services liés aux établissement d’éducation et de formation”, conclut le responsable du ministère.

Cette décision d’augmenter les prix s’ajoute à celle de renvoyer des élèves dont la moyenne est située entre 11 et 14. Cette dernière a été justifiée par la volonté de ces écoles de préserver “leur image” et renforcer leur compétitivité sans que le ministère de tutelle ne puisse intervenir pour mettre fin à ces dépassements.

Plusieurs établissements d’enseignement privés ont anticipé la rentrée scolaire avec une nouvelle hausse évaluée entre 25 et 30%, qui comprend les frais d’inscription et le prix mensuel, rapporte le quotidien Al Massae.