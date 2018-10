Hausse importante des prix du carburant au Maroc

Les prix du carburant au Maroc ont enregistré une nouvelle augmentation et ce, en même temps que la hausse des marchés mondiaux du pétrole.

Les distributeurs de carburant au Maroc ont augmenté les prix du gasoil et de l’essence de manière variable d’une compagnie à l’autre. La hausse des prix a été relativement moins importante pour l’essence super.

Les nouvelles hausses ont ainsi varié entre 34, 40 et 48 centimes pour le gasoil et entre 9 et 11 centimes pour l’essence super, rapporte le quotidien Al Ahdath. Cette hausse, poursuit le quotidien, est justifiée par les mutations géostratégiques liées à l’embargo installé par le président américain Donald Trump contre l’Iran. Ce qui a causé l’envol des prix de l’or noir.

Face à cette situation, les pays non producteurs du pétrole craignent la poursuite des hausses des prix à des niveaux supérieurs, à l’image de celle enregistrée en 2013 où les prix ont dépassé la barre des 100 dollars le baril.

Hassan Manyani