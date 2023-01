Hausse du prix des laits infantiles: un professionnel s’explique

Les prix des laits infantiles ont connu une hausse astronomique, de 10 à 20 %, selon la marque et les cas.

Cette augmentation inattendue et exorbitante des prix des laits infantiles a eu pour conséquence d’obliger des familles à alimenter leurs nourrissons et bébés avec d’autres laits en vente dans les épiceries et autres supermarchés. Ceci, disent-ils à juste raison, car leur pouvoir d’achat ne leur permet plus d’acheter 3 ou 4 boîtes de lait infantile.

A ce propos, le président de la Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc a bien concédé la véracité de cette revue à la hausse des prix des laits infantiles d’environ 20%. Ce qui rend le citoyen aux moyens pécuniaires limités dans l’incapacité d’acheter une seule boîte de lait pour nourrissons et bébés.

Et dans une déclaration à Le Site info, Mohamed Lahbabi a expliqué que le prix d’une boîte de lait infantile, qui coûtait environ 75 DH, est maintenant passé à plus de 90 DH et, par conséquent, de nombreuses familles ont décidé de ne plus en acheter.

Toutefois, notre interlocuteur a tenu à assurer que les officines n’ont rien à voir avec cette augmentation des prix et que la surprise des pharmaciens est la même ressentie par les citoyens, sachant que la majorité des marques de laits infantiles sont importées. Et de ce fait, a-t-il souligné, ce sont aux sociétés importatrices qu’incombe la responsabilité de cette revue à la hausse exorbitante.

Lahbabi a également précisé que la marge de bénéfice des pharmacies est très faible, en ce qui concerne les produits et laits infantiles. Quant aux sociétés importatrices de ces derniers, elles expliquent que l’augmentation des prix est due aux frais de transport, au niveau international, en sus de l’augmentation des prix de l’aluminium utilisé dans la fabrication des boîtes de laits infantiles, selon l’argumentaire du président de la Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc.

Larbi Alaoui