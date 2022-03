Hausse du prix de l’or: les explications d’un professionnel

Les prix de l’or ont enregistré une hausse fulgurante, atteignant des chiffres records. Le prix du gramme a atteint 40 dollars, et est susceptible de flamber davantage.

A ce propos, le bijoutier Hicham Adil a expliqué à Le Site info que cette hausse est due à la guerre en Ukraine, qui a éclaté depuis 14 jours. Le marché de la bijouterie, ajoute notre interlocuteur, est suspendu à cause de ce conflit, précisant que les femmes ont du mal à acquérir de l’or pendant cette période.

Le professionnel explique que les prix sont généralement affectés par les crises et les guerres pour plusieurs raisons, dont le fait que les états comptent sur leurs réserves en or afin de se protéger contre le risque d’effondrement de la valeur de la monnaie et de l’instabilité du marché.

M.F.