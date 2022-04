Hausse des prix vs Ramadan : les Marocains n’en peuvent plus

A l’occasion du Ramadan, les prix des légumes, des fruits et des aliments de première nécessité ont connu une hausse fulgurante.

Au micro de Le Site info, de nombreux Marocains ont exprimé leur colère, indiquant que cette flambée des prix est insensée. «Les ménages à revenus limités sont désormais incapables de se procurer tout ce dont ils ont besoin à cause de ces tarifs. C’est totalement absurde. Les prix des tomates, des poivrons et des haricots blancs ont tellement grimpé. Auparavant, je pouvais faire mes courses à 100 dirhams. Maintenant, ce n’est malheureusement plus possible», a déploré un père de cinq enfants.

Une mère de famille, de son côté, a appelé le gouvernement à trouver des solutions à cette hausse des prix et à penser aux familles démunies qui n’ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins.

Le prix du poivron, à titre d’exemple, a atteint 20 dirhams, ce qui a indigné les consommateurs. A ce propos, Bouazza El Kharrati, président de l’association nationale de protection du consommateur, a souligné que les prix de différents types de poivrons a, en effet, flambé, une première au Maroc. «On ignore les raisons de cette hausse. Ce légume est très demandé pendant le Ramadan, ce qui aurait poussé certains commerçants à mettre ces prix-là», a-t-il expliqué.

El Kharrati estime, en parallèle, que la récolte des poivrons aurait été difficile à cause des perturbations météorologiques qui viennent de toucher le Royaume. «Mais ce n’est nullement une raison pour vendre le kilo de poivrons à 20 dirhams», a ajouté le président.

Concernant la tomate, a-t-il précisé, le prix s’est stabilisé et varie actuellement entre 6 et 10 dirhams.

H.M.