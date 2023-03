Hausse des prix des viandes rouges: les Marocains s’indignent (VIDEO)

Des Casablancais ont exprimé leur colère suite à la hausse astronomique des prix des viandes rouges.

Au micro de Le Site info, plusieurs personnes ont dénoncé cette nouvelle hausse à l’approche du mois sacré de Ramadan, pointant du doigt le gouvernement qui, selon eux, est responsable de ce changement de prix.

«Quand je me dirige chez le boucher pour acheter de la viande, je rebrousse souvent chemin vu les prix affichés. Le kilo coûte aujourd’hui entre 90 et 110 dirhams. Certains le vendent à 120 dirhams ! C’est absurde», s’est insurgée une femme.

Une autre a indiqué qu’elle ne peut désormais se permettre que la volaille, vu son prix actuellement stable. «On n’a plus les moyens de s’offrir de la viande rouge. On ne la mange que pendant l’Aïd al-Adha», a-t-elle confié.

Un jeune homme a souligné, de son côté, que les Marocains se ruent aujourd’hui sur les œufs et les tomates après la hausse des prix des viandes.

Plusieurs ont d’ailleurs appelé les responsables à intervenir afin de contrôler les prix affichés dans les marchés et trouver une solution à cette hausse de prix lésant particulièrement les ménages à faibles revenus.

Rappelons que les prix des viandes rouges ont enregistré une hausse astronomique ce weekend dans plusieurs marchés de Casablanca.

Comme constaté par Le Site info, contrairement aux informations indiquant que le prix du kilo coûte 75 dirhams, le coût de la viande de mouton varie entre 95 et 115 dirhams à Benjdia, l’Oasis, l’ancienne médina, Derb Ghallef et Beauséjour, entre 95 et 100 dirhams pour la viande de bœuf, 115 dirhams pour la viande hachée et 130 dirhams pour les côtelettes.

Plusieurs dépassements ont également été constatés dans les marchés. Certains bouchers n’affichent pas les prix des produits exposés tandis que d’autres négocient les tarifs avec les clients, ce qui a provoqué la colère des consommateurs.

H.M.