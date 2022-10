Hausse des prix des œufs au Maroc : quelles sont les causes ?

Le prix des œufs au Maroc est passé à 1,20 dh ces derniers jours. Une hausse qui n’est pas du goût des Marocains, dont le pouvoir d’achat n’arrive pas à suivre. De nombreux citoyens ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux en ce sens.

Dans une déclaration à Le Site Info, un citoyen nous a indiqué qu’il est devenu difficile de subvenir à tous ses besoins, à la vue des hausses que subissent les Marocains. Pour lui, il faudrait penser à des solutions qui prennent en considération le pouvoir d’achat des Marocains, au lieu de les laisser subir ces hausses, en espérant que la situation s’arrange.

De son côté, un professionnel nous a déclaré que cette nouvelle augmentation est poussée par la hausse des prix des aliments de la volaille sur le marché international, notamment le soja et le maïs, importés en grande partie de l’Ukraine et la Russie. De plus, la hausse du prix des carburants n’arrange en rien les choses, dans la mesure où les producteurs se retrouvent à subir des coûts de transport plus élevés.

A.O.