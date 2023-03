Hausse des prix des légumes: c’est du jamais vu ! (VIDEO)

Plusieurs vendeurs de légumes à Témara ont exprimé leur colère à cause de la hausse vertigineuse des prix. Au micro de Le Site info, nombreux ont indiqué que les légumes et les fruits n’ont jamais été aussi chers, surtout la pomme de terre, l’oignon, la tomate et l’orange.

«C’est du jamais vu ! Plusieurs vendeurs n’ont pas pu se procurer les légumes du marché de gros à cause de leurs prix. Les consommateurs sont incapables d’acheter les légumes à ces tarifs-là», s’insurge un professionnel du secteur.

«Les ménages à revenus faibles sont-ils capables d’acheter l’oignon à 15 dirhams le kilo ? Alors qu’il ne coûtait que 5 dirhams il y a quelques semaines», a-t-il ajouté.

La même source précise également que la caisse de pommes de terre coûte désormais 400 dirhams.

H.M.