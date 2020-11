Hausse des prix des fruits et légumes: les intermédiaires pointés du doigt

Devant la hausse des prix des fruits et légumes ainsi que ceux des viandes blanches, qui affecte aussi bien les couches démunies que les personnes plus à l’aise financièrement, la Fédération marocaine des droits du consommateur a mis en cause les intermédiaires qui profitent du manque de contrôle des prix.

Pour Bouazza Kherrati, président de ladite fédération, qui a fustigé l’effet de ces hausses sur le pouvoir d’achat, le manque de contrôle des prix laisse aux intermédiaires toute la latitude pour fixer les prix à leur gré.

« Il faut leur couper la route car le secteur n’est pas réglementé par une institution qui exerce le contrôle de façon permanente, aussi bien sur les prix que sur la qualité des services », a-t-il conseillé.

Par ailleurs, une source fiable a assuré à Le Site Info que les prix de la volaille dans les fermes a atteint 13,5 DH à 14 DH, prix que les commerçants vont augmenter de 1 à 3 DH.

S.H.