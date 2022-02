Hausse des prix des céréales et des féculents: un professionnel en donne les raisons (VIDEO)

Depuis quelques semaines, les prix de certains produits de première nécessité connaissent une hausse vertigineuse. Parmi ces produits, on note particulièrement les prix des céréales et des féculents (fèves, pois chiches et lentilles).

« L’amine » du marché des céréales de Casablanca, Aziz Watiq, a expliqué à Le Site info que ces augmentations des prix des céréales et des féculents sont dues à la sécheresse et, aussi, à celles que connaît le marché mondial.

« Le blé, par exemple, soit local ou importé, connaît une hausse de prix. De même que l’orge, les lentilles, les pois chiches et les fèves », a précisé notre interlocuteur, tout en soulignant l’importance de subventions au profit des importateurs afin de garantir la stabilisation des prix des denrées précitées.

L.A.