Hausse des prix des carburants: nouvelle décision des distributeurs de gaz butane

L’Association professionnelle des dépositaires grossistes du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ont décidé de reporter la grève prévue les 29 et 30 juin courant. Elle allait, en effet, cesser toute distribution de bonbonnes de gaz butane à cause de la revue en hausse exorbitante des prix des carburants, particulièrement ceux du gasoil.

Dans un communiqué, l’association explique que la grève a été reportée à une date ultérieure afin de poursuivre le dialogue avec les services compétents et trouver des solutions efficaces capables de sauver le secteur de la faillite.

Pour rappel, l’association avait affirmé que la récente augmentation vertigineuse des prix des produits énergétiques, du gasoil en particulier, en sus des prix des pièces détachées et des pneumatiques, entre autres, la distribution des bonbonnes de gaz butane contribue à alourdir les problèmes du distributeur, en marge de la réglementation que connaissent les prix du gaz.

Ces problèmes, ajoute-t-on, sont à même de mener le secteur à une faillite annoncée des dépositaires et distributeurs du GPL en gros, en l’absence de résolutions des problématiques que vit le secteur et ce, en dépit de nombreuses, et vaines, correspondances adressées à toutes les parties concernées.

S.L.