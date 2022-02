Hausse des prix des carburants au Maroc: des chauffeurs de taxis expriment leur ras-le-bol

Le Syndicat national du secteur des taxis, affilié à la Centrale syndicale de l’Union marocaine du travail (UMT), a exprimé sa désapprobation indignée concernant les augmentations astronomiques des prix des carburants qui vont à l »encontre du revenu des citoyens et de leur pouvoir d’achat.

Ledit syndicat s’interroge sur les mesures que le Conseil de la concurrence compte prendre pour sanctionner tous ceux qui spéculent à ce sujet, comme il se demande ce qu’il est advenu du rapport de la Commission parlementaire sur les hydrocarbures qui avait révélé plusieurs dysfonctionnements en la matière.

La responsabilité desdits dysfonctionnements, de cette anarchie et de la déconfiture du pouvoir d’achat des professionnels du secteur en incombe au gouvernement, a souligné la même source, et ce, à cause des augmentations des prix des hydrocarbures et des produits annexes et, également, à cause du lobby qui est laissé maître du marché.

Et de poursuivre qu’il est demandé à l’Exécutif de prendre toutes les mesures nécessaires pour revoir à la baisse les prix des carburants, en avertissant de tout aléa social que peut subir le secteur en cas de tout retard des réformes souhaitées, susceptibles de diminuer les soucis quotidiens des chauffeurs des taxis à cause de la situation actuelle.

L.A.